https://news.day.az/world/1197154.html Возросло число жертв землетрясения в Турции
Возросло число жертв землетрясения в Турции
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8 баллов, произошедшего в районе Сивридж турецкой провинции Элязыг, достигло 29.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, из-под завалов живыми извлечены 43 человека.
Спасательные работы в районе землетрясения продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре