В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется. Об этом заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS (обнаруженные в предыдущие годы. - Прим. ред.), он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается", - заявил Ма Сяовэй.

По его словам, специалисты считают, что вспышка заболевания вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию".



Вспышка коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае заразились 1975 человек, из них 56 скончались.