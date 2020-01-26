https://news.day.az/world/1197266.html В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом

В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом

В мире, 26 января 2020 15:35 474

Еще один случай заражения новым типом коронавируса был подтвержден в Японии. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, заразившийся - мужчина в возрасте около 40 лет, прибывший в Японию из китайского города Ухань. Его состояние стабильно. О национальной принадлежности заболевшего пока не сообщается.

Это стало четвертым подтвержденным случаем заражения коронавирусом нового типа на территории Японии. До этого было зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа. Все заболевшие - прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее или прибывшие из китайского Уханя.

Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.

В воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что власти намерены в ближайшее время эвакуировать граждан страны, которые захотят покинуть зараженные зоны в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 2 тысячах зараженных, из них 56 скончались.
 

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