https://news.day.az/world/1197292.html В парламенте Ирана заявили, что "черные ящики" украинского лайнера останутся в стране

В парламенте Ирана заявили, что "черные ящики" украинского лайнера останутся в стране

В мире, 26 января 2020 18:17 143

"Черные ящики" разбившего под Тегераном украинского пассажирского самолета Boeing-737 останутся в Иране и будут дешифрованы на иранской территории. Об этом, как сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim, заявил депутат иранского парламента (Меджлиса), член парламентского комитета по развитию Фараджулла Раджаби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории", - указал Раджаби. По его словам, "изучением информации, находящейся в "черных ящиках", займется иранское Министерство дорог и городского развития".

"Наша [Ирана] политика заключается в том, чтобы "черные ящики" остались здесь [в Иране] и здесь же были расшифрованы", - отметил Раджаби.

22 января о том, что расшифровка записей "черных ящиков" разбившегося украинского самолета будет проходить в Иране, заявлял министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами. До этого, однако, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации республики Хасан Резайефар заявлял, что иранские власти передадут Украине информацию бортовых самописцев разбившегося под Тегераном самолета.

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