Два человека помещены в карантин с подозрением на коронавирус в Цюрихе
Два человека находятся в зоне карантина в больнице Цюриха, Швейцария, из-за подозрения на заражение новым типом коронавируса. Об этом сообщает портал 20 Minutes со ссылкой на руководство больницы Триемли.
Пациенты госпитализированы после поездки в Китай, у них наблюдаются симптомы вызываемой вирусом пневмонии. В настоящее время проводятся необходимые обследования.
По заявлению руководства больницы, персонал принимает все необходимые меры для изоляции возможного вируса, опасность для других пациентов отсутствует.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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