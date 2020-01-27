В Хорватии разбился военный вертолет

Военный вертолет ВВС Хорватии потерпел крушение в Адриатическом море недалеко от города Шибеника. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства обороны республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, вертолет Bell OH-58 Kiowa потерпел крушение в ходе выполнения тренировочного полета вблизи острова Зларин.

В настоящее время приняты все необходимые меры по поиску и спасению экипажа.