https://news.day.az/world/1197513.html В Хорватии разбился военный вертолет
В Хорватии разбился военный вертолет
Военный вертолет ВВС Хорватии потерпел крушение в Адриатическом море недалеко от города Шибеника. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства обороны республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, вертолет Bell OH-58 Kiowa потерпел крушение в ходе выполнения тренировочного полета вблизи острова Зларин.
В настоящее время приняты все необходимые меры по поиску и спасению экипажа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре