В Китае выделили $8,7 миллиарда на борьбу с инфекционными болезнями

Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая на этот год выделили 60,3 миллиарда юаней (8,7 миллиарда долларов) на развитие системы базовых услуг общественного здравоохранения и меры по профилактике и контролю за распространением инфекционных заболеваний, говорится в заявлении минфина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С целью обеспечения финансирования работ по профилактике и контролю за распространением заболевания и для улучшения возможностей предотвращения эпидемии в городах и сельской местности из бюджета страны на этот год выделено 60,3 миллиарда юаней на базовые услуги общественного здравоохранения и работы по профилактике и контролю за эпидемической ситуацией", - сообщает ведомство.