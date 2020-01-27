https://news.day.az/world/1197582.html В Китае выделили $8,7 миллиарда на борьбу с инфекционными болезнями
В Китае выделили $8,7 миллиарда на борьбу с инфекционными болезнями
Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая на этот год выделили 60,3 миллиарда юаней (8,7 миллиарда долларов) на развитие системы базовых услуг общественного здравоохранения и меры по профилактике и контролю за распространением инфекционных заболеваний, говорится в заявлении минфина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"С целью обеспечения финансирования работ по профилактике и контролю за распространением заболевания и для улучшения возможностей предотвращения эпидемии в городах и сельской местности из бюджета страны на этот год выделено 60,3 миллиарда юаней на базовые услуги общественного здравоохранения и работы по профилактике и контролю за эпидемической ситуацией", - сообщает ведомство.
Министерство финансов и государственный комитет по вопросам здравоохранения требуют, чтобы выделяемые на 2020 год субсидии были эффективно и целесообразно реализованы в городах и сельской местности строго по назначению - для профилактики и недопущения распространения нового типа коронавируса. Ни одно ведомство не имеет права по своему усмотрению задерживать, использовать не по назначению или же менять назначение применения средств.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
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