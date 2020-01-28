https://news.day.az/world/1197891.html В Грузии китаянка взята под контроль с подозрением на пневмонию нового типа
В Грузии китаянка взята под контроль с подозрением на пневмонию нового типа
В грузинском регионе Кахети 22-летняя гражданка Китая взята под контроль с подозрением на коронавирус.
Об этом, как сообщает Day.Az передает телеканал Mtavari.
Она обратилась в медицинское учреждение с симптомами респираторной инфекции.
Пока неизвестно, какой вирус подхватила женщина. Отмечается, что ее состояние не вызывает опасений.
По словам врачей, гражданка Китая продолжает лечение в домашних условиях, она находится под контролем медиков.
Отмечается, что женщина приехала в Грузию не из Ухани, а из другого китайского региона.
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