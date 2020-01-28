В грузинском регионе Кахети 22-летняя гражданка Китая взята под контроль с подозрением на коронавирус.

Об этом, как сообщает Day.Az передает телеканал Mtavari.

Она обратилась в медицинское учреждение с симптомами респираторной инфекции.

Пока неизвестно, какой вирус подхватила женщина. Отмечается, что ее состояние не вызывает опасений.

По словам врачей, гражданка Китая продолжает лечение в домашних условиях, она находится под контролем медиков.

Отмечается, что женщина приехала в Грузию не из Ухани, а из другого китайского региона.