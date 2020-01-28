Турция пригрозила решительным ответом сирийским войскам, если они будут угрожать безопасности турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. Об этом говорится в сообщении минобороны Турции во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Несмотря на объявленное 12 января перемирие в Идлибе, режим атаками с земли и воздуха продолжает убивать мирных жителей, заставляет их становиться беженцами в сложных зимних условиях. В случае возникновения угрозы безопасности наших наблюдательных и контрольных пунктов, действующих в рамках соглашений в Астане и Сочи, будет дан самый решительный и жесткий ответ", - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры".

