Евросоюз активировал механизм гражданской защиты на фоне ситуации с коронавирусом, окажет поддержку вывозу граждан Евросоюза из Уханя в Европу. Об этом говорится в сообщениях Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Поскольку вспышка коронавируса усиливается, был активирован Механизм гражданской защиты ЕС после запроса Франции о предоставлении консульской поддержки гражданам ЕС в китайском Ухане", - говорится в пресс-релизе.

"Будут задействовано два самолета для возвращения граждан ЕС из области Уханя в Европу", - говорится в Twitter ЕК.

В релизе отмечается, что ЕС будет софинансировать "транспортные расходы самолетов", первый самолет должен вылететь из Франции в среду утром, а второй - позже на этой неделе.

Первичные данные говорят о том, что около 250 французских граждан будут доставлены первым самолетом, более 100 граждан Евросоюза из других стран полетят вторым самолетом. Граждане ЕС, находящиеся в регионе и желающие вернуться, все еще могут попросить об этом, говорится в релизе.

На этом этапе только здоровые граждане или граждане без симптомов заболевания будут иметь право воспользоваться этими перелетами, сообщает ЕК.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло во вторник более 4500 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.