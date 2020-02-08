Президент США Дональд Трамп уволил двух человек, которые давали против него показания по делу об импичменте. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об американском после в Евросоюзе Гордоне Сондланде и специалисте по Украине в Совете национальной безопасности (СНБ) США Александре Виндмане. Оба они выступали в палате представителей Конгресса США, что в итоге позволило контролирующим ее демократам выдвинуть главе государства обвинения. По словам одного из советников Трампа, увольнение ключевых свидетелей служит предупреждением того, что сговор против президента недопустим.

Телеканал отмечает, что Виндман был отстранен от должности на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. Он не собирался уходить с поста до июля. Кроме того, "неожиданно и без объяснения причин, несмотря на более чем два десятилетия верной службы этой стране", был уволен и его брат-близнец Евгений Виндман, работавший в СНБ. Отмечается, что он никогда не давал показаний и не говорил публично о ситуации с импичментом и Украиной.

Об увольнении Сонланда стало известно 7 февраля. В своем заявлении посол в том числе выразил благодарность американскому лидеру за предоставленную возможность служить родине. CNN пишет, что отношения дипломата после показаний в Конгрессе сильно ухудшились, он также был отстранен от работы по украинскому направлению.

5 февраля сенат Конгресса признал главу государства невиновным как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе Конгресса, в чем его обвиняли демократы. Таким образом не набралось необходимых для импичмента президента голосов.

Демократы намеревались доказать, что глава Белого дома оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.