Крупнейшая в Китае поисковая система Baidu запустила онлайн-инструмент, при помощи которого пользователи могут диагностировать у себя наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Оценить риск заражения можно прямо в мобильном приложении Baidu App - в Китае оно установлено у более 700 миллионов человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Для проверки состояния здоровья новый сервис использует официальный план по диагностике и лечению вируса, утвержденный правительством КНР, а также данные миллионов медицинских онлайн-консультаций. Для начала пользователям предлагается заполнить опросник, указав возраст, пол, симптомы, а также отметить, находились ли они рядом с людьми из провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции. Также пользователи должны предоставить информацию о факторах риска (наличие легочных заболеваний, гипертонии, заболевания печени и почек).

Затем система Baidu проанализирует эти данные и выдаст рекомендации, пишет TechNode. Людям с низкой степенью риска посоветуют, как избежать заражения Covid-19 (использовать одноразовую медицинскую маску, тщательно мыть руки после посещения любых общественных мест, не прикасаться к лицу и глазам, ограничить выходы в места скопления людей и так далее). Тем, у кого шансы подхватить инфекцию высокие, расскажут, куда обратиться за медицинской помощью.

В Китае многие компании IT-сектора помогают и информируют население о мерах по предупреждению эпидемии коронавируса. Ранее система мобильных платежей Tencent WeChat Pay и платформа онлайн-страхования WeSure предложили продавцам, которых госпитализируют с Covid-19, выплатить компенсацию в размере 1000 юаней (около 9 тысяч рублей) в течение 30 дней. При этом возвращать эти средства не нужно.