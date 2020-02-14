В Ямало-Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Двое человек оказались зажаты внутри, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства, всего на борту находилось десять человек, как минимум двое пострадали. "По предварительной информации от командира, погибших нет", - сообщил собеседник агентства.

Причиной посадки стала снежная буря, пояснили ТАСС в экстренных службах региона. "В 400-500 метрах от аэропорта Сабетты он [вертолет] попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, обломав лопасти и перевернувшись на крышу", - уточнил источник.