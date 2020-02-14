Французский автопроизводитель Renault готовит план по масштабной экономии средств, который включает сокращение структурных расходов на €2 млрд, а также может подразумевать закрытие некоторых предприятий. Об этом сообщает в пятницу газета Les Echos, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем позволить себе роскошь ожидать, пока Лука де Мео заступит в должность в июле, - заявила временно исполняющая обязанности директора Renault Клотильда Дельбо, которая после передачи руководства де Мео станет его заместителем. - 2019 год был тяжелым для Renault, и мы не удовлетворены результатами". По ее словам, план действий должен быть представлен уже в мае этого года.

Издание сообщает, что сокращение структурных расходов на €2 млрд должно будет произойти в ближайшие три года. Оно отмечает, что на столе лежит вариант и с закрытием заводов, подтверждая данный тезис фразой Дельбо о том, что компания "не исключает ничего" в этом контексте. Кроме того, напоминает газета, в распоряжении Renault до сих пор имеется небольшая доля в германском автомобильном концерне Daimler, "с которой уже ничего не происходит последние два года", а также французам принадлежит 43% капитала японского автопроизводителя Nissan.