США отправили колонну военной техники из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Известно, что колонна, отправившаяся из Ирака, состоит из нескольких десятков машин, всего в ней более 50 единиц военной техники.

Других подробностей не приводится, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.