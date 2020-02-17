Полиция Парижа заблокировала протестующим, выступающим против проекта пенсионной реформы, дорогу к Национальному собранию, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что манифестанты идут от Опера Гарнье до Национальной ассамблеи, где сегодня намечено обсуждение законопроекта о пенсионной реформе.

На трансляции видно, что путь протестующим был заблокирован несколькими машинами полиции.

Проект закона, который предполагает переход к универсальной пенсионной системе и отмену ряда привилегий для некоторых категорий работников и вызвавший масштабную волну протестов по всей стране, уже поступил в специальную комиссию Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции. К документу внесено около 22 тысяч поправок, большинство из которых - 19 тысяч - оппозиционной партией "Непокорившаяся Франция", лидером которой является Жан-Люк Меланшон.