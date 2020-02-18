Компания Apple заявила о временном сокращении поставок iPhone по всему миру из-за ситуации с новым коронавирусом 2019-nCoV. Как говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании, производство смартфонов за пределами провинции Хубэй, которая закрыта на карантин, растет медленнее, чем прогнозировали в Apple, передает Day.Az со ссылкой на znak.com.

"Здоровье и благополучие каждого сотрудника является нашим главным приоритетом, и мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими экспертами в области здравоохранения. Сокращения поставок iPhone будут временно влиять на наши доходы по всему миру", - говорится в заявлении компании.

Второй фактор, который сказался на спросе на продукцию компании, - то, что многие магазины Apple в Китае закрыты из-за карантина, а часть работает по сокращенному графику. Магазины постепенно открываются, корпоративные офисы Apple и контакт-центры в Китае работают в прежнем режиме.

По словам представителей Apple, следующие итоги компания подведет в апреле.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года, центром распространения инфекции стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Заражение новым типом вируса пневмонии подтверждено у 59,9 тыс. человек. Только за последние сутки зарегистрировано 1 807 новых случаев заражения, 93 человека умерли. При этом 10 тыс. 844 человека в Китае вылечились от коронавируса.