Австралийская пожарная служба поблагодарила добровольцев, участвующих в тушении недавних лесных пожаров, с помощью 21-метрового рекламного щита, расположенного на Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Лесные пожары в австралийском штате Новый Южный Уэльс удалось потушить на прошлой неделе. Но по крайней мере семь пожарных погибли, в том числе три американских специалиста.

В региональной пожарной службе Нового Южного Уэльса заявили, что в этом сезоне они получили невероятный отклик от волонтеров и общественности. Около 90% пожарных, участвующих в тушении лесных пожаров в этом сезоне, были добровольцами.

"Мы хотели сказать огромное спасибо и донести наше послание до всего мира", - сказали в службе.

"Представьте, что вы боретесь с лесным пожаром выше, чем этот рекламный щит", - гласит надпись. "Спасибо отважным австралийским и американским пожарным, защищающим Австралию. И всему миру за вашу поддержку".

По словам службы, сообщение с благодарностью было размещено на рекламном щите, подаренном рекламной компанией, которой он принадлежит, передает BBC.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. В результате на континенте погибли 33 человека, сгорело более 9 млн га леса. По словам ученых, настолько масштабные пожары в Австралии - результат изменений климата.