https://news.day.az/world/1204800.html В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов - ФОТО
В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов - ФОТО
Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Виктория в Австралии, несколько пассажиров оказались заблокированы внутри, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов поезда и локомотив.
По данным телеканала, в момент происшествия в поезде могли находиться около 200 человек. На место направлены службы экстренной помощи. Движение поездов между Мельбурном и Сиднеем было приостановлено.
По данным местных СМИ, могут быть многочисленные жертвы и раненые.
Причины происшествия неизвестны.
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