Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Виктория в Австралии, несколько пассажиров оказались заблокированы внутри, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг недалеко от железнодорожной станции Уоллан примерно в 45 километрах от Мельбурна. С рельсов сошли пять вагонов поезда и локомотив.

По данным телеканала, в момент происшествия в поезде могли находиться около 200 человек. На место направлены службы экстренной помощи. Движение поездов между Мельбурном и Сиднеем было приостановлено.

По данным местных СМИ, могут быть многочисленные жертвы и раненые.

Причины происшествия неизвестны.