Автомобильная промышленность Китая после затянувшихся из-за коронавируса каникул уже более чем на 75% возобновила работу, при этом ряд автопроизводителей сообщили о том, что намерены также выпускать и товары медицинского назначения. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По сведениям телеканала, в последние дни многие китайские автопроизводители, включая BYD, GAC Group и Changan, сообщили о намерении производить защитные медицинские маски.

К примеру, 19 февраля на одном из заводов GAC Group установили специальное оборудование для производства защитных масок, и уже с четверга началось производство. По предварительным оценкам, к концу февраля ежедневная выработка только на этом предприятии достигнет 1 миллиона масок.

Помимо этого, многие производители машин скорой помощи с биоизоляцией отрицательным давлением сократили время производства с 30 до 10 дней, а заказы на них растут постоянно.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.