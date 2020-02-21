Круизный лайнер Diamond Princess, прославившийся карантином из-за коронавируса, объявил о новом круизе, который состоится в апреле текущего года после полной дезинфекции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Больше половины случае заболевания COVID-19 за пределами Китая связаны именно с морским судном. По последним данным, речь идет о 634 зараженных пассажирах, а также двух случаях летального исхода. Невзирая на это, компания Princess Cruises намерена отпустить лайнер в очередное плавание с 29 апреля, к празднованию Золотой недели в Японии, сообщает Business Insider.

Морское судно намерены полностью продезинфицировать, при этом неизвестно, как будут произведены данные работы. Ранее один из врачей, побывавших на лайнере, отметил, что карантинные условия на нем являются ужасающими.