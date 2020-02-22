Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседника издания, Трамп был уверен, что зараженные COVID-19 граждане США с круизного судна Diamond Princess останутся на карантине за границей. Изначально президенту сообщили, что американцев эвакуируют на родину двумя самолетами, а пациенты с коронавирусом или с симптомами останутся в Японии.

Позже Госдепартамент и представители американского минздрава решили втайне от президента вернуть 14 зараженных граждан США и поместить их в изолятор. Когда Трамп узнал, что зараженных людей везут в США, он был взбешен, заявив, что это решение может навредить его планам по сдерживанию вспышки COVID-19, отметил представитель администрации.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран. По информации Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Во всем мире в настоящее время насчитывается 2247 смертей от нового заболевания.