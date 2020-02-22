https://news.day.az/world/1205474.html В ОАЭ зафиксировано еще два новых случая заражения коронавирусом
В ОАЭ зафиксировано еще два новых случая заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) заявило о двух новых случаях заражения коронавируса. Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на ведомство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, заболели 70-летний гражданин Ирана и его супруга.
В настоящее время состояние мужчины нестабильное, он находится под наблюдением врачей.
Все те, кто контактировал с зараженным, пройдут проверку.
В общей сложности в стране было выявлено 13 случаев заражения, трое человек уже вылечились.
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