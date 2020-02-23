Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Ливии погибли несколько турецких военных. Об этом сообщает Аnаdolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом он не уточнил их число.

Однако турецкий лидер отметил, что силы главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара потеряли почти сто наемников.

"У нас в Ливии пали несколько героев", - заявил Эрдоган.