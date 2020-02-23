В Кувейте создали "вакцину" от коронавируса за 3,2 млрд долларов
Кувейтский блогер Сальва аль-Матири утверждает, что она разработала метод лечения нового типа коронавируса COVID-19, жертвами которого стали более 2,3 тыс. человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в социальной сети Snapchat девушка потребовала за свою разработку 3,2 млрд долларов. Аль-Матири заявила, что отнесла труд с описанием лечения в посольство Китая в Кувейте.
"Я нахожусь перед посольством Китая, пришла, чтобы предоставить записи о способах лечения коронавируса", - сказала она подписчикам, демонстрируя распечатанные листы на имя посла Китая в Кувейте.
Перед этим аль-Матири разместила на своем канале в Youtube видеозапись, в которой потребовала положить на ее банковский счет миллиард кувейтских динаров (более 3,2 миллиарда долларов) за то, что она поделится найденным ею способом лечения коронавируса, вызвав шквал комментариев от арабоязычных пользователей.
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