Служба тыла израильской армии распорядилась закрыть автомобильные и железные дороги в южных районах страны после обстрелов из Газы, остановлено железнодорожное сообщение, отменены занятия в школах и массовые мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После оценки ситуации израильской армией было принято решение заблокировать автотрассы, прилегающие к границе с сектором Газа", - говорится в сообщении израильских военных.

В южных районах страны, включая Сдерот и Ашкелон, по распоряжению службы тыла закрыты школы и детские сады, отменены массовые мероприятия.

Железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой остановлено.

"По рекомендации сил безопасности было принято решение временно остановить движение поездов на участке между Ашкелоном и Беэр Шевой", - говорится в сообщении на сайте израильской железнодорожной компании "Ракевет Исраэль".