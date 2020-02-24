Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму $3 млрд. Американский лидер выступал в понедельник вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я с радостью хочу объявить, что завтра (25 февраля) наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд", - заявил глава Белого дома. Его выступление транслировалось в эфире телеканала NDTV.