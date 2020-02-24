Турция рассматривает вывод своих граждан из Ирана в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что в настоящее время рассматриваются пути вывода граждан Турции из Ирана.

Граждане Турции, которые хотят покинуть Иран, смогут обратиться в посольство Турции в этой стране.

Отметим, что по словам замглавы министерства здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, число случаев заражения коронавирусом в Иране может составлять около 60 человек.

Он также добавил, что погибли 12 человек. Позже власти уточнят данные.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2 592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1 769, скончались 17 человек.