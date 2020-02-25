Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что влияние распространения нового коронавируса на экономику страны может быть очень сильным. Об этом, как сообщило агентство Reuters, он заявил в понедельник журналистам, передает ТАСС.

"Экономическое влияние [распространения коронавируса] может быть очень сильным. В настоящий момент мы считаем вероятными негативные последствия для экономики, но мы пока не можем прогнозировать, что произойдет", - приводит слова Конте агентство.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 229, включая 6 случаев летальных исходов. Один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.