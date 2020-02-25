Военные США в Европе ограничили направления своих поездок, а также проверяют все прибывающие военные рейсы в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил во вторник глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Европе сегодня зарегистрировано более 300 случаев. Больше всего беспокойства вызывает Италия с шестью смертельными случаями. Мы ограничили поездки в определенные зоны, и мы требуем, чтобы все прибывающие военные рейсы проходили проверку на предмет вируса", - сказал он на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

По его словам, конкретно речь идет о двух областях в Италии. Генерал также не исключил, что через какое-то время может потребоваться ограничение перемещений в Германии, но это решение пока не принято.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.

