Пять человек погибли и семь получили ранения при пожаре, который произошел ночью в четверг в одном из домов города Страсбург на востоке Франции. Об этом сообщает издание Alsace со ссылкой на заявление пожарных, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что причины возгорания пока неизвестны. Пожарные прибыли на вызов для ликвидации дыма на лестничной клетке семиэтажного дома. Они подтвердили число погибших и пострадавших. Издание также отмечает, что при пожаре 23 человека не пострадали.

Специалисты скорой помощи и спасатели позаботились о получивших ранения, также была проведена эвакуация.