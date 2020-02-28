Коронавирус не останавливается на международных границах, для борьбы с ним необходимо наладить эффективное международное сотрудничество.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Италия и Франция - лидеры по числу зараженных коронавирусом в Европе: 650 и 38 случаев соответственно. Во Франции скончались уже два человека, в Италии - 17.

"Ситуация с вирусом затрагивает всех нас, и разрешить ее можно через эффективное международное и европейское сотрудничество. Коронавирус не останавливается на границе, как бы это некоторых ни огорчало", - заявил Макрон на совместной с премьером Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Неаполе.

По словам президента Франции, координация между минздравами и постоянный контакт между соответствующими ведомствами двух стран позволяет лучше управлять ситуацией с распространением вируса и предсказывать ее развитие.