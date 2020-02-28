https://news.day.az/world/1207424.html В Турции завершились переговоры с Россией по Идлибу
В Турции завершились переговоры с Россией по Идлибу
Переговоры между турецкой и российской делегациями по Идлибу завершились, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, переговоры проводились в МИД Турции.
На встрече подчеркнута необходимость объявления устойчивого перемирия в Идлибе, снижения напряженности и вывода сил сирийской армии за границы, указанные в сочинском соглашении.
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