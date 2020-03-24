США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.

Информацию об этом подтвердил американский министр энергетики Дэн Бруйетт изданию Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснил политик, идею союза рассматривают в числе прочих вариантов стабилизации цен на сырье после падения. "Я не знаю, будет ли она представлена на рассмотрение официально", - подчеркнул он, добавив, что никакого конкретного решения на этот счет пока что не принято.

Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть. Сторонники такого плана рассчитывают на стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала. До этого президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок.