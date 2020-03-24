США разогнали цены на нефть

Цены на нефть выросли почти на три процента после того, как США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 08:50 по московскому времени стоимость эталонной марки Brent достигла 27,93 доллара за баррель, рост 3,33 процента. На пике она поднималась выше 28 долларов. Нефть марки WTI прибавляет с начала дня 3,85 процента, цена достигла 24,25 доллара.

Рост стоимости сырья разогнало заявление американского министра энергетики Дэна Бруйетта, подтвердившего, что США ищут способы стабилизировать нефтяной рынок. По его словам, идея союза с Саудовской Аравией не представлена официально и, возможно, не будет утверждена, но она входит в число возможных вариантов.