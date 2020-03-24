В Лаосе зафиксированы первые два случая заражения новым коронавирусом

Первые два случая инфицирования коронавирусом нового типа выявлены в Лаосе.

Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает во вторник агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, оба заразившиеся - граждане Лаоса, инфицированы они были, вероятнее всего, за границей. Одна из пациенток до этого посещала Камбоджу. Второй инфицированный недавно ездил в Таиланд.