https://news.day.az/world/1215582.html В Лаосе зафиксированы первые два случая заражения новым коронавирусом
В Лаосе зафиксированы первые два случая заражения новым коронавирусом
Первые два случая инфицирования коронавирусом нового типа выявлены в Лаосе.
Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает во вторник агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, оба заразившиеся - граждане Лаоса, инфицированы они были, вероятнее всего, за границей. Одна из пациенток до этого посещала Камбоджу. Второй инфицированный недавно ездил в Таиланд.
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