Guardian: каждому пятому жителю Земли предписано сидеть дома из-за пандемии

Около 1,7 млрд человек на планете предписано не выходить из дома и оставаться в карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет во вторник британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это необходимо для того, чтобы снизить скорость распространения инфекции, отмечает издание.

The Guardian со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) приводит динамику роста числа заразившихся. Чтобы достичь показателя в первые 100 тыс. случаев инфицирования, понадобилось 67 дней. А вот последние 100 тыс. случаев были зафиксированы всего лишь за четыре дня.

В понедельник жесткие ограничения ввела Великобритания. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о запрете на перемещение граждан, которые в ближайшие три недели обязаны оставаться дома. Исключение сделано для посещения продуктовых магазинов, аптек, врача, занятий спортом на улице один раз в день и поездок на работу и обратно, если невозможно работать удаленно. За нарушение карантина предусмотрен штраф.