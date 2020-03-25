Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса

На американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка коронавируса, завершены дезинфекционные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает японское агентство Киодо.

В среду судно покинет японский порт Иокогама, где оно находилось на карантине.

Лайнер совершал круиз по морям у Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Коронавирус был выявлен у одного пассажира из Китая, который сошел на берег в Гонконге. С 4 февраля Diamond Princess поставили на карантин, на борту находилось около 3700 пассажиров и членов экипажа. У 712 человек выявили коронавирус, 10 человек умерли в японских больницах.