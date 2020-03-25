Свыше 30 граждан Турции за рубежом скончались от коронавируса, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой турецкие СМИ, передает Day.Az.

По словам Чавушоглу, в настоящее время ведутся работы по доставке их тел в Турцию.

Он отметил, что правительство делает все возможное для предотвращения распространения инфекции в Турции.

Отметим что, в Турции число умерших за последние сутки от коронавируса нового типа (COVID-19) составило 7 человек, общее число жертв пандемии возросло до 44 человек. Об этом сообщил в своем твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам главы ведомства, 24 марта было подтверждено 343 новых случая заражения. Таким образом, число заболевших по стране достигло 1872 человек.

"За последние 24 часа проведено 3 952 теста. Диагностировано 343 новых случая инфицирования. Скончались семеро наших пациентов, шестеро из них - люди пожилого возраста", - написал Коджа.