Спикер Кнессета впервые в истории добровольно ушел в отставку

Временный исполняющий обязанности спикера Кнессета Юлий Эдельштейн, представляющий партию "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант, об этом сообщили в среду израильские СМИ. Добровольная отставка спикера произошла впервые в истории Израиля.

Напомним, в понедельник, 23 марта, Высший суд справедливости (БАГАЦ) обязал господина Эдельштейна вынести на голосование в Кнессете вопрос о смене спикера не позднее 25 марта. Иск был подан центристским блоком "Кахоль-Лаван" - основным соперником "Ликуд". У "Кахоль-Лаван" и его союзников - левых и арабских партий есть необходимое большинство в Кнессете, чтобы провести любое решение. Но вопрос о голосовании должен был быть поставлен спикером Кнессета. Юлий Эдельштейн отказался действовать под давлением суда.

Согласно уставу Кнессета, отставка господина Эдельштейна вступит в силу через 48 часов. Однако "Кахоль-Лаван" не хочет ждать и надеяться представить своего кандидата Меира Коэана на этот пост уже сегодня.