https://news.day.az/world/1216932.html Сильное землетрясение произошло в Японии
Сильное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 28 марта в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась.
Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 60 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в префектурах Акита и Иватэ на северо-востоке Хонсю.
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