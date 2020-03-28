Сильное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 28 марта в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась.

Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 60 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в префектурах Акита и Иватэ на северо-востоке Хонсю.