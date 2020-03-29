https://news.day.az/world/1217149.html Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 570 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 570 тысяч
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в мире коронавирусом заразились больше 570 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что за сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 62 тысячи. Всего в мире от коронавируса скончались больше 26 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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