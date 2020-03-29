Китай опасается второй волны коронавируса из-за рубежа
Увеличивающиеся число "завозных" случаев коронавирусной инфекции, выявленных на территории Китая, может привести ко второй волне эпидемии, заявил представитель министерства здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На данный момент в Китае зарегистрировано 693 "завозных" случая, отметил представитель минздрава. По его словам. Подобная статистика свидетельствует о высокой вероятности второй волны заболеваемости.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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