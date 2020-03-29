Во Франции почти вдвое подняли размер штрафа за нарушение карантина
Штраф за нарушение ограничений на передвижение во Франции увеличен со €135 до €200. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано в воскресенье в государственном официальном вестнике Journal Officiel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Указ устанавливает размер штрафов пятого класса. Сумма фиксированного штрафа и увеличенного фиксированного штрафа составляет €200 и €450 соответственно", - указывается в постановлении.
Согласно последним данным МВД Франции, полиция и жандармерия выписали с 18 марта около 260 тыс. штрафов за нарушение условий режима самоизоляции.
С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране в связи с пандемией коронавируса. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам, в том числе для покупки продуктов и лекарств, поездки на работу в случае невозможности трудиться в удаленном режиме и похода к врачу требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.
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