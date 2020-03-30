Трамп назвал гибель 100-200 тыс. американцев «хорошим» результатом

Президент США Дональд Трамп считает, что если число жертв COVID-19 в стране дойдет до 100-200 тысяч человек - это станет хорошим результатом.

передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он заявил, ссылаясь на некоторые прогнозы, что число смертей от инфекции в США могло возрасти до 2,2 млн человек.

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали", - сказал Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.