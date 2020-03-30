https://news.day.az/world/1217597.html В Турции из-за коронавируса закрыли на карантин одно из сел
В Турции из-за коронавируса закрыли на карантин одно из сел
В Турции в рамках по борьбе с новым типом коронавируса закрыто на карантин одно из сел в провинции Гиресун. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, на карантин закрыто село Карадыкмен района Чамолук.
Отмечается, что в целях борьбы с эпидемией коронавируса с вчерашнего дня в селе был введен режим карантина. Режим будет действовать до проведения второй оценки.
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