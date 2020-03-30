В Турции из-за коронавируса закрыли на карантин одно из сел

В Турции в рамках по борьбе с новым типом коронавируса закрыто на карантин одно из сел в провинции Гиресун. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, на карантин закрыто село Карадыкмен района Чамолук.

Отмечается, что в целях борьбы с эпидемией коронавируса с вчерашнего дня в селе был введен режим карантина. Режим будет действовать до проведения второй оценки.