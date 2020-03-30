Экономике Великобритании предсказали сокращение на 15% из-за коронавируса

Пандемия коронавируса может привести к тому, что во втором квартале года объемы производства в Великобритании сократятся на беспрецедентные 15%, а уровень безработицы увеличится более чем вдвое, согласно негативным прогнозам, пишет The Guardian.

По мнению аналитиков Центра экономических и деловых исследований (CEBR), самая глубокая рецессия в Великобритании со времен финансового кризиса в настоящее время практически неизбежна после закрытия магазинов и снижения потребительских расходов, которое произошло из-за ограничительных мер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В CEBR ожидают, что в первые три месяца года британская экономика несколько сократится на 0,5%, после чего наступит самое резкое сокращение экономики с тех пор, как началось отслеживание данных более 20 лет назад.

Прогнозируемый спад превысит снижение на 2,2% в четвертом квартале 2008 года на фоне банковского кризиса, что станет самым худшим трехмесячным периодом с 1997 года.