Число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 402

В Казахстане зарегистрированы еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султан - 7 случаев, в Атырауской области - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Карагандинской области - 6 случаев, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Coronavirus2020.kz, сообщает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

На сегодняшний день в стране подтверждены 402 случая заражения коронавирусом, из них в г. Нур-Султан - 191 случай, г. Алматы - 90 случаев, Карагандинской области - 21 случай, Атырауской области - 18 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 5 случаев, г.Шымкент - 3 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 4 случая, Северо - Казахстанской области - 6 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 25 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 5 случаев.