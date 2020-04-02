Репортер испытал на себе перевозку зараженных коронавирусом

Корреспондент телеканала "Звезда" Максим Кашемиров испытал на себе изолированный бокс для перевозки зараженных коронавирусом.

Сюжет, в котором он поделился впечатлениями от пребывания в боксе, опубликован на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам репортера, там достаточно места, чтобы чувствовать себя удобно, но "немного давит сверху прозрачная ткань". Боксы также оборудованы специальными рукавами, которые позволяют врачам проводить различные манипуляции с находящимися внутри пациентами.

Журналист отметил, что после каждого пациента боксы обрабатываются минимум в два этапа, после чего становятся полностью безопасными.