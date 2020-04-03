Туристические места мира до пандемии и во время

31 декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса, который впоследствии получил название COVID-19. По данным на 3 апреля, им заразились более 1 млн человек во всем мире, более 50 тыс. человек умерли.

Во многих странах введен режим самоизоляции, закрыто авиасообщение. Day.Az со ссылкой на РБК показывает, как пандемия изменила известные туристические места в разных городах.

​Ночной рынок Ратчада, Бангкок, Таиланд

Февраль 2018 года

Апрель 2020 года

Парк Уэно, Токио, Япония

22 марта 2020 года

28 марта 2020 года

Центральный рынок Дамаска Сук Аль-Хамидия, Сирия

12 марта 2020 года

26 марта 2020 года

​Бранденбургские ворота, Берлин, Германия

4 апреля 2018 года

25 марта 2020 года

Вестибюль станции метро в Сан-Паулу, Бразилия

16 марта 2020 года

24 марта 2020 года

Дубай Молл, Дубай, ОАЭ

5 марта 2020 года

​23 марта 2020 года

Пуэнте-Нуэво, Малага, Испания

13 мая 2017 года

22 марта 2020 года

Старый город Ирбиля, Ирак

13 марта 2020 года

14 марта 2020 года

Ж/д станция Кантонмент, Карачи, Пакистан

15 марта 2020 года

25 марта 2020 года

Арбат, Москва, Россия

19 марта 2020 года

30 марта 2020 года

Тематический парк Magic Kingdom, Орландо, Флорида, США

15 марта 2020 года

16 марта 2020 года