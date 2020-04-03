Туристические места мира до пандемии и во время - ФОТОРЕПОРТАЖ
31 декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса, который впоследствии получил название COVID-19. По данным на 3 апреля, им заразились более 1 млн человек во всем мире, более 50 тыс. человек умерли.
Во многих странах введен режим самоизоляции, закрыто авиасообщение. Day.Az со ссылкой на РБК показывает, как пандемия изменила известные туристические места в разных городах.
Ночной рынок Ратчада, Бангкок, Таиланд
Февраль 2018 года
Апрель 2020 года
Парк Уэно, Токио, Япония
22 марта 2020 года
28 марта 2020 года
Центральный рынок Дамаска Сук Аль-Хамидия, Сирия
12 марта 2020 года
26 марта 2020 года
Бранденбургские ворота, Берлин, Германия
4 апреля 2018 года
25 марта 2020 года
Вестибюль станции метро в Сан-Паулу, Бразилия
16 марта 2020 года
24 марта 2020 года
Дубай Молл, Дубай, ОАЭ
5 марта 2020 года
23 марта 2020 года
Пуэнте-Нуэво, Малага, Испания
13 мая 2017 года
22 марта 2020 года
Старый город Ирбиля, Ирак
13 марта 2020 года
14 марта 2020 года
Ж/д станция Кантонмент, Карачи, Пакистан
15 марта 2020 года
25 марта 2020 года
Арбат, Москва, Россия
19 марта 2020 года
30 марта 2020 года
Тематический парк Magic Kingdom, Орландо, Флорида, США
15 марта 2020 года
16 марта 2020 года
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